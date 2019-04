La sinfonia di Piovani emoziona L'Aquila: a Collemaggio non bastano i posti per gli spettatori

Ha riscosso un grande successo ieri all'Aquila il concerto, in prima esecuzione assoluta e trasmesso in diretta su Rai5, della "Sinfonia delle stagioni" di Nicola Piovani, uno dei più famosi compositori italiani riconosciuti a livello internazionale e premio Oscar per la celebre colonna sonora del film "La vita è bella". La sinfonia è stata composta per il decennale del terremoto. Grande delusione, però, per chi non è potuto entrare nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, visto che non sono bastati i 600 posti messi a disposizione a causa dei problemi di sicurezza. La basilica può contenere 800 persone, come è già accaduto lo scorso anno con il concerto proposto dall'Isa (Istituzione sinfonica abruzzese), ma ieri lo spazio per accogliere gli spettatori si è dovuto ridurre per far spazio ai mezzi della Rai. © RIPRODUZIONE RISERVATA