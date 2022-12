Fu testimone della vicenda dei Nove martiri: addio a Dino Mancini

«Ho appena avuto la triste notizia della morte di Dino Mancini. La storia della nostra città dell'Aquila avverte ora il senso dell’immemorabile. Dino era uno dei ragazzi del 1943. Di quel 23 settembre del 1943, giorno dell’Eccidio dei IX Martiri e, per la sorte, del compimento del suo 18esimo compleanno. Era uno di loro, prese semplicemente un’altra strada. Nei ricordi il luccichio dei suoi occhi, tanto belli quanto profondi. Oggi va via un’altra parte anche della storia politica della nostra città. Di quella politica ormai dimenticata e accantonata ma, per molti, me compreso, molto rimpianta. Dino è stato un uomo di intelligenza e simpatia, di sport e di fatica, di raffinato senso di amicizia e di amore. Ciao Dino mi mancheranno i tuoi consigli e il tuo sorriso». Così il consigliere regionale Americo Di Benedetto. Lascia i figli Pierluigi, già assessore comunale, e Paola.