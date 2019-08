L’Aquila, zona trenta presto su Viale della Croce Rossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - È già programmato e partirà a breve l’intervento per istituire ufficialmente su viale della Croce Rossa, una delle strade cittadine di raccordo e accesso alla città più importanti e trafficate, la zona trenta. Una zona dove, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, si dovrà avere l’obbligo dei 30 km orari di velocità.Ormai su questa strada, come denunciano i residenti, si viaggia sulla media di un incidente a settimana. L’ultimo, nei giorni scorsi, ha coinvolto una motocicletta. Qui non sono mancati neanche gli investimenti di pedoni e la cosa si ripete da sempre. I residenti sono tanti e ci sono molte attività commerciali.Proprio dagli abitanti della zona era partita la richiesta al Comune di adottare dei provvedimenti per incrementare la sicurezza sull’arteria stradale. Del resto viale della Croce Rossa è una di quelle vie che sono risultate più congestionate dal traffico, anche secondo i dati del quadro conoscitivo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.Per questo il Comune ha deciso di inserire questa via tra quelle 5 sperimentali delle zone trenta. Su viale della Croce Rossa, spiega l’assessore alla mobilità Carla Mannetti, l’intervento sarà un pó diverso rispetto a quello di via Panella che è stata la prima ad essere zona trenta.In questo caso il preventivo con la ditta è già stato concordato e l’intervento rientrerà nei 15 mila euro previsti di cui una parte sono stati utilizzati per l’attraversamento pedonale a led nei pressi della Questura aquilana.Il progetto, rispetto a quello di via Panella, è stato un pó modificato e ci sarà un doppio attraversamento a led. Si stanno limando ancora i dettagli ma l’opera sarà imminente, a breve in quella zona dovranno passare anche i sottoservizi. Oltre a questo si rifarà la segnaletica a terra verticale e l’attraversamento, da progetto, dovrebbe essere con dei lampeggianti e leggermente più incisivo rispetto a quello della Questura viste le dimensioni della strada e la pericolosità rilevata e riscontrata pure dal numero elevato degli incidenti stradali.Il progetto è sperimentale ma se dará i risultati sperati sarà inserito a pieno titolo nel Pums. Considerando via Panella, la sperimentazione si può dire che abbia in un certo senso dato i suoi frutti. A quanto pare incidenti rilevanti non ce ne sono stati e i controlli periodici e mirati hanno permesso di scovare gli automobilisti “in fuori gioco”.L’auspicio dunque è quello di venire incontro anche alle esigenze dei residenti e dei commercianti di viale della Croce Rossa, accompagnando ovviamente l’intervento strutturale a controlli serrati dei Vigili Urbani. Oltre a queste due vie, di cui una realizzata e una in programma, le zone trenta dovranno interessare anche viale Corrado Quarto nella zona del mercato di Piazza d’Armi e più giù (qui i dissuasori non hanno avuto i risultati sperati) e le due vie in corrispondenza di due scuole cittadine ritenute dalla pericolosità elevata: Via Ficara e Via della Polveriera.