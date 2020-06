L'Aquila Rugby: borse di studio a tre giovani atleti talentuosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'associazioneha offerto borse di studio a tre giovani talentuosi atleti dellache si sono distinti sia a scuola che giocando a rugby.Nella sala museo "Angelo Autore", nell'impianto sportivo di Centi Colella all'Aquila, il presidente di Gente di rugby,, insieme a, hanno premiato(squadra Under 12),(Under 14) e(Under 16).Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente della Polisportiva L'Aquila Rugbyil responsabile tecnico del sodalizio neroverde per le squadre dal minirugby all'Under 14, il professoree il presidente del Museo Rugby L'Aquila Vecchio Cuore NeroverdeDa oggi, lunedì 15 giugno, dalle 7.45 a Centi Colella prende il via il Centro estivo gratuito per i ragazzi dai 3 ai 12 anni. Nel centro estivo sono previste attività sportive e culturali.