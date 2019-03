L’Aquila, Progetto Case di Sant'Antonio sotto l'assedio dei ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Il progetto Case di S.Antonio, alle porte della città, sotto assedio da diverso tempo. Furti e tentati furti sono ormai quasi all’ordine del giorno, denunciano i residenti che, al tempo stesso, chiedono un maggiore controllo da parte delle Forze dell’Ordine soprattutto di notte quando si moltiplicano questi episodi in base alle loro segnalazioni. In alcune piastre nella notte passata ci sono stati due tentativi di furto perpetrati, uno intorno alle 23 e il secondo a mezzanotte circa. La tecnica più o meno, raccontando alcuni abitanti, è sempre la stessa. Staccano la luce dai contatori e poi agiscono forzando le porte finestre di vetro per introdursi o cercare di farlo negli appartenenti del complesso. Nei due casi citati peró i malviventi non sono riusciti nel loro intento perché messi in fuga proprio dai residenti che hanno allertato la Polizia che è giunta sul posto e poi sono rimasti, raccontano alcuni, sino alle 5 del mattino svegli e fuori le loro case a presidiare la zona, per paura. Una donna ha raccontato di aver visto a fari spenti una macchina (panda o simile di colore scuro secondo la segnalazione) andar via a tutta velocità dalla strada del Progetto Case. Qualche notte fa, intorno alle 2, stessa cosa in una piastra diversa con il tentativo di forzare con le stesse modalità una porta finestra vicino ai garage. Le piastre più colpire sembrano essere, dai racconti, la numero 9 e la 10. Ma non solo. La zona è anche oggetto di atti vandalici perché nella stessa notte un giovane, sotto ai garage, si è ritrovato la vettura danneggiata con le gomme tagliate e non è la prima volta che accade. Anche altri residenti raccontano che hanno subito danni analoghi alle proprie macchine parcheggiate nei garage che sono gli spazi dove si trovano gli isolatori sismici. Nell’ultimo mese gli episodi che si sono verificati nel progetto Case sono moltissimi. Nei giorni scorsi, invece, è stata forzata una macchina fuori la scuola Mariele Ventre ed è stato rubato un computer mentre sempre qualche giorno fa un’anziana signora nel pomeriggio in Via Alcide De Gasperi è stata scippata ma per fortuna non ha riportato nessuna conseguenza e per il ladro, incappucciato, l’amara sopresa poi nell’aprire la borsa della pensionata che conteneva solo 10 euro.