Nasce l'Associazione "Volume", porte aperte ai delusi dalla politica

Il presidente della Provincia e sindaco Antonio Pompeo raddoppia. Ieri mattina Pompeo nella sua Ferentino, presso l'hotel Bassetto il referente di Base Riformista del Pd, ha presentano una nuova associazione, Volume. L'obiettivo è quello di realizzare un contenitore di idee e progetti per rilanciare il territorio coinvolgendo amministratori locali, associazioni e cittadini che vogliano dare il loro contributo per la crescita della ciociaria. "Oggi (Ieri,ndr) nasce l'associazione Volume per dare voce ai tanti amministratori locali, associazioni, imprenditori e cittadini che non si sentono rappresentati dai partiti politici ma vogliono impegnarsi per il territorio- ha spiegato Antonio Pompeo- sono solo al tavolo perché oggi è solo l'inizio si in percorso he coinvolgerà chiunque voglia impegnarsi in progettualita' lavorando per il territorio. Non è una associazione già confezionata ma aperta a donne e uomini che con le loro idee possono contribuire a far crescere la provincia di Frosinone. Il progetto di Volume è provinciale". A chi chiede se Volume possa essere un trampolino per una candidatura alle Regionali, Pompeo risponde. "Sono sindaco di Ferentino e presidente della Provincia e sono impegnato in questi due ruoli e sinceramente non penso ad altro- ha tirato corto Pompeo- poi tra due anni vedremo. Ci sono molti amministratori che non si sentono rappresentati dai partiti tradizionali, Volume può essere la loro casa. Io sono a disposizione. Abbiamo più volte dimostrato che in questo territorio se si fa squadra si raggiungono grandi risultati". "In tanti mi hanno chiesto di mettermi a disposizione- ha concluso Pompeo- ho accettato con grande impegno e senso di responsabilità. Oggi inizia una nuova avventura". Il presidente Pompeo non uscirà dal Pd ma con Volume punta a raccogliere i delusi di tutti i partiti. Essere sindaco e Presidente della Provincia ha dato ad Antonio Pompeo la possibilità di fare esperienza amministrativa e conoscere a fondo la ciociaria. "Posso dire che l'idea di Volume è iniziata quattro anni fa ed ora vede la luce. In questi anni ho girato in lungo ed in largo tutta la ciociaria toccando con mano i problemi ed incontrando tanti cittadini. Ormai la gente vuole concretezza e risposte alle tante problematiche. I problemi più immediati da risolvere sono legati soprattutto al mondo del lavoro- incalza l'esponente Pd- ed all'ambiente. Proprio la tutela ambientale e l'azione comune di tanti Enti ed Istituzioni dimostra che lavorando insieme si possono raggiungere obiettivi importanti. Abbiamo davanti a noi una sfida importante quella di essere bravi ad intercettare i tanti soldi che arriveranno tramite il recovery found. Per questo tramite Volume vogliamo dare voce a tutti permettendo ai cittadini di poter esprimere progettualita ed idee in tutti i campi". L'associazione di Pompeo che nei prossimi giorni farà un grande evento per presentarsi alla città è pronta a dare il proprio contributo anche in campo sociale, economico e nella sanità. Da Ferentino parte una nuova sfida che vuole chiamare a raccolta i cittadini per un lavoro comune atto a rilanciare la provincia di Frosinone.

