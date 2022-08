Perdonanza, sei treni speciali per vedere il Papa. Ecco le misure per la viabilità

Sei treni straordinari di Trenitalia, quattro chilometri di transenne, dieci autoambulanze, sessantaquattro bagni chimici, sei mila e quattrocento posti a sedere: con questi numeri il capoluogo si appresta ad accogliere papa Francesco domenica prossima all'Aquila.

Il gruppo Ferrovie dello Stato effettuerà 6 treni straordinari con arrivo e partenza dalla stazione dell'Aquila per facilitare l'afflusso di pellegrini. In totale 3200 posti per quanti vorranno partecipare all'evento. Per assistere alla messa dal vivo e seduti a Collemaggio o dai maxischermi a piazza Duomo è necessario il biglietto gratuito in possesso dei parroci, pressoché esauriti. I biglietti, invece, per usufruire del viaggio in treno, fa sapere una nota di Trenitalia, sono a pagamento ma chi viaggerà in gruppo avrà uno sconto del 10%. Per chi raggiungerà, invece, la città in auto ci saranno parcheggi servita da navetta, ogni 10 minuti dalle 5,30 alle 9 e poi ogni 20 fino alle 16. Previsti parcheggi per disabili a largo Pischedda (San Bernardino) e nel parcheggio Lorenzo Natali.

Per quanto riguarda la viabilità, in piazza Duomo, corso Federico II, viale Crispi, viale Collemaggio e in tutte le strade confluenti in queste aree, a partire dalle 20 di sabato 27 agosto e fino alle 14 di domenica 28 agosto, sarà in vigore il divieto assoluto di transito e sosta. A partire dalle 5 di domenica mattina, inoltre, sarà vietato il transito sulle principali arterie che raggiungono il centro storico: via XX Settembre; via Porta Napoli, dall'incrocio con via Ponte Rasarolo in direzione centro, con eccezione per i residenti fino a via Piave/via Cadorna; via Girolamo da Vicenza; via Fontesecco/Sallustio. Nella stessa fascia oraria sarà chiusa via Strinella in direzione Collemaggio, con eccezione per i residenti. Per quanto riguarda l'area dello stadio Gran Sasso, dove atterrerà l'elicottero del Santo Padre, via Amleto Cencioni, nel parcheggio dello stadio e nei parcheggi adiacenti il cimitero monumentale, in via Montorio al Vomano e in via della Crocetta, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione dalle 16 di sabato. Le stesse aree saranno interdette al transito a partire dalle 5 di domenica. Il quartiere Torretta sarà accessibile da via del Torcituro.