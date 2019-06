© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Si sblocca dopo due anni la realizzazione della nuova viabilità tra Viale Corrado IV e il casello dell’Aquila Ovest. Consiste in un anello triangolare con il vertice che sarà la rotatoria all’incrocio tra Via Piccinini e Viale Corrado IV e la base che sarà la nuova bretella che sorgerà all’imbocco del casello e sarà il raccordo tra la statale 80 e la 17. Un intervento che cambierà nelle due strade il senso di marcia e che dovrebbe migliorare il traffico. Una vicenda che porta in se diversi ritardi. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva chiesto delle modifiche al progetto. Le ultime modifiche cartografiche, come conferma l’assessore alla ricostruzione Vittorio Fabrizi, sono state apportate e approvate dal Ministero. È stata fatta la determina di affidamento definitivo dei lavori e dopo metà luglio potranno essere consegnati. Si partirà subito se tutto scorrerà liscio, senza ricorsi. Il Comune ha un cronoprogramma degli interventi che prevede prima l’esecuzione dei lavori fuori al casello per la viabilità esterna e successivamente, previo accordo con Strada dei Parchi, inizieranno i lavori interni. Prima della fine dell’inverno i lavori fuori dovrebbero terminare. Una piccola sospensione ci sarà perché Sdp, per l’inverno, ha chiesto di veder lasciato libero il suo spazio per cui solo a primavera si riprenderà l’opera e si completerà la parte interna. L’importo complessivo del progetto è di 1 milione e 200 mila euro ed è di un ingegnere esterno Ernesto Marteggiani. Per l’assessore Fabrizi, comunque, si tratta di un’opera fondamentale per la viabilità. La vicenda in questi anni è stata seguita attentamente da Paolo Romano del Passo Possibile che ha sempre ribadito l’essenzialità dell’intervento ma che è stato sempre molto critico e ancora lo è per i ritardi di un cantiere che sarebbe potuto partire molto prima considerando il primo affidamento (non definitivo) datato 2016. Romano ricorda che il sindaco Biondi e l’assessore Liris avevano dato per chiusa la questione molto tempo fa. Lo sviluppo della zona ovest, per il consigliere, passa per quest’opera ma ora, sciolto un nodo, ne rimane un altro. L’Aquila ha necessità di un’autostazione moderna e innovativa e soprattutto funzionale nella zona del Motel Amiternum e di un punto di scambio e attracco diverso. Sulla zona, come si sa, vige un’ordinanza per gli attracchi di alcuni autobus che possono fermarsi solo sulla parte della caserma Pasquali che però in molti casi non viene rispettata creando spesso code di mezzi e problemi per la circolazione e l’incolumità dei viaggiatori. Il consigliere Romano insiste sulla necessità di un piano parcheggi in quell’area. Multe a raffica spesso per chi lascia la macchina ed è costretto a prendere i mezzi. Il consigliere ha depositato un’interrogazione per sapere quali benefici ha portato questa ordinanza. L’assessore Mannetti su questo aspetto però è già a lavoro e proprio oggi è fissato un incontro con l’assessore Fabrizi per paventare alcune soluzioni.