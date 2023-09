Lavori in autostrada: casello di Orvieto chiuso per quattro notti

Lunedì 11 Settembre 2023, 16:41







Il casello autostradale di Orvieto chiuso quattro notti per lavori. La società Autostrade fa sapere che sono previsti lavori di pavimentazione sulla A1 Milano Napoli. Interventi per i quali sarà chiusa la stazione di Orvieto, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma oggi, lunedì 11 e martedì 12 e mercoledì 13 settembre, dalle 22 alle 6. Per giovedì 14 la chiusura è prevista dalle 23 fino alle 6 di venerdì 15 settembre.

In alternativa la società Autostrade si consiglia di entrare alla stazione di Fabro; tale stazione è consigliata anche in uscita per chi proviene da Roma, in quanto la viabilità esterna alla stazione di Attigliano è interessata da lavori di competenza della Provincia di Viterbo.