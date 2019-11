L’Aquila, "New point of view": progetto di Comune, polo museale e D-Munda sul turismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - “New point of view”, un nuovo punto di vista dell’Info Point turistico della città in piazza Battaglione Alpini, ma anche un nuovo progetto messo in campo da Comune, Munda e associazione D-Munda per impostare in città un nuovo sistema di turismo integrato e sostenibile, rafforzando l’accoglienza al turista ma anche all’aquilano che vuole saperne di più grazie a giovani professionisti dell’associazione, già formati.Ad illustrarlo sono stati a Palazzo Fibbioni l’assessore al turismo Fabrizia Aquilio e Simona Balassone, presidente dell’associazione D-Munda. Scoprire la città da punti di vista diversi rispetto al tradizionale giro dei monumenti.Ma non solo, l’assessore Aquilio incontra al tempo stesso gli albergatori cittadini per poter lavorare su pacchetti turistici dal venerdì alla domenica da proporre anche in occasione del Natale che uniscano cultura, turismo e sapori tipici. Il 24 novembre e il 18 dicembredalle 10 l’evento in calendario porta alla scoperta del centro storico che però sarà trasformato in una grande palestra a cielo aperto, ci saranno delle mappe di allenamento fisico e culturale distribuite all’Info Point.Si toccheranno luoghi simbolo della città come San Silvestro, Collemaggio, il corso, il parco del sole e via Fortebraccio. Durante i walking day ci saranno momenti di pausa culturale per illustrare il patrimonio artistico.“Col naso all’insù” sarà un altro modo originale invece per scoprire la città e i suoi palazzi restaurati, alzando lo sguardo per osservare particolari meno noti. Questo è in programma il 7 dicembre. Il 21 dicembresi andrà alla scoperta di alcuni palazzi storici per scoprire anche la vita dei loro proprietari, delle famiglie antiche che li abitavano con la possibilità di scoprire tante curiosità.L’architettura razionalista sarà la protagonista delle iniziative del 14 dicembre. Per i più piccoli ci saranno attività didattiche il 1 dicembre al parco del castello con una caccia speciale al mammut che oggi a causa dell’inagibilità del Castello ancora non si può vedere. Iniziative che proseguiranno nel mese di gennaio. Il 4 c’è “Impara un’arte” che accende i riflettori sulla storia delle arti e dei mestieri in città. Un laboratorio artistico vero e proprio attraverso le botteghe di una volta.I quarti cittadini saranno al centro di due date, 11 e 18 gennaio. Si approfondirà in queste giornate la storia della fondazione della città e ci saranno visite guidate in ogni quarto con degustazioni di prodotti tipici. Punto di ritrovo sarà l’Info Point, poi si visiterà il quarto di Santa Maria Paganica, ci si sposterà successivamente a Santa Giusta.Nel secondo appuntamento si conosceranno i quarti di San Marciano e San Pietro. Eventi che saranno completamente gratuiti e che godranno anche della collaborazione degli operatori commerciali del posto. L’obiettivo é fornire sempre più informazioni e servizi.