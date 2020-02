L’Aquila, incidente a Centi Colella, traffico rallentato

L’AQUILA - Un incidente si è verificato attorno alle 12.30 in località Centi Colella, proprio di fronte alle Poste centrali. La circolazione ha subito dei rallentamenti per consentire alla Polizia Municipale, giunta sul posto, di effettuare tutti i rilievi del caso. Non sembrerebbero esserci problemi per gli occupanti dei veicoli ma i mezzi hanno avuto diversi danni. Coinvolti un autobus dell’Ama che probabilmente stava tornando al rimessaggio in zona e una Volvo di colore nero. La dinamica sembrerebbe essere chiara ma saranno i rielivi a stabilire quella esatta. La Volvo, con ogni probabilità, era nella corsia di immissione alla strada principale e uscendo sarebbe andata a finire sotto l’autobus, più alto, rimanendovi incastrata come si vede dalle foto. © RIPRODUZIONE RISERVATA