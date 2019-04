L’Aquila, entro martedì prossimo tunnel pedonale pronto sul Corso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Proseguono i lavori di realizzazione del tunnel pedonale nella parte di Corso stretto a causa della pericolosità del palazzo Consorzio Filomusi Guelfi. Lunedì e martedì il tunnel sarà completato, come assicura l’assessore Taranta, e si sta stilando un piano di sicurezza per capire se sarà necessario chiudere completamente il Corso anche ai pedoni per due giorni o se c’è la possibilità di lavorare tenendo aperto il passaggio pedonale. Intanto cresce la mobilitazione permanente, se così si può definire, dei commercianti. Una vivacità positiva nel tentativo di avviare un dialogo fruttuoso con l’amministrazione e tenere alta l’attenzione sui problemi del centro che sono tanti. L’assessore Taranta ha confermato che ci sono in agenda già degli incontri programmati con loro e ha incontrato in centro i commercianti della zona interessata dal tunnel spiegando loro che, una volta messo in sicurezza il palazzo, il tunnel sarà smontato ma anche che loro non hanno voce nel contenzioso tra il Consorzio e Asse Centrale. Ugo Mastropietro che è un pó il portavoce di un nutrito gruppo di commercianti del centro ha incontrato pure l’assessore Vittorio Fabrizi. I commercianti del centro non chiedono in fondo grandi cose ma tanti piccoli accorgimenti. Sanno bene che alcuni disagi in una città così sono inevitabili ma ciò che si chiede principalmente è una concertazione sulle modalità. I disagi maggiori nascono proprio da questioni come la chiusura improvvisa di una strada oppure un divieto istituito all’improvviso oltre ai noti problemi relativi ai parcheggi. Il direttore di Confcommercio Celso Cioni definisce la situazione dei commercianti una via Crucis. << Siamo responsabilmente e consapevolmente preoccupati - afferma - per la sopravvivenza delle attività interessate dall’ennesima emergenza ma anche per l’equilibrio psichico e individuale di alcuni nostri operatori che sarebbe irresponsabile lasciare da soli ad affrontare un calvario infinito. Fortunatamente abbiamo avviato un positivo e costruttivo confronto con il movimento che fa riferimento ai commercianti del centro storico promosso da numerosi e coraggiosi pionieri delle meritevoli intenzioni di riposizionare attività commerciali nel nostro storico centro urbano, tra i quali l’imprenditore Ugo Mastropietro e tantissimi altri che apprezziamo per la tenace volontà di ridare fiducia e speranza alla nostra storica ed identitaria storia commerciale nel cuore della nostra meravigliosa città, e siamo convinti che creare con pazienza e laboriosa unitaria comune e condivisa proposte e progetti da sottoporre all’amministrazione comunale possa alleviare, almeno in parte, le difficoltà presenti e stimolare strategie positive indispensabili per il rilancio sociale ed economico della nostra città ancora ferita ma fortunatamente mai rassegnata ad uno sciagurato declino che contrasteremo sempre ed insieme congiuntamente e con ogni forza ed ogni energia sapendo di fare la cosa giusta >>. Intanto in Via Verdi è stato realizzato finalmente un passaggio pedonale, fa sapere il presidente della Gsa Fabrizio Ajraldi. Va da Piazza del Teatro a Corso Vittorio Emanuele II. Sino al 10 maggiola strada è chiusa per i lavori dei sottoservizi e anche questo ha creato non poche difficoltà agli operatori economici e ai residenti. Proprio per venire incontro a loro è stato fatto il passaggio per i pedoni. Temporaneamente è stato istituito il doppio senso di marcia tra Via Tempera e il Corso e Via Tempera e Piazza del Teatro.