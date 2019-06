L’Aquila, vandali: danneggiati distributori automatici in Piazza Regina Margherita

L’AQUILA - Ennesimo atto vandalico in pieno centro storico. Dopo le fioriere divelte a Via Castello in piena notte prese a calci da un gruppo di giovani ripresi dalle telecamere, l’occhio delle telecamere questa volta ha ripreso distintamente un giovane che prende a calci e danneggia il Punto, attività che in Piazza Regina Margherita ha diversi distributori automatici. A denunciare l’accaduto sono stati i proprietari attraverso la pagina Facebook della loro attività commerciale. L’intero filmato da cui è tratto il fotogramma che il Messaggero vi mostra è stato depositato in Questura, si legge nella pagina del Punto, con annessa denuncia per atto vandalici. © RIPRODUZIONE RISERVATA