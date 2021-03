Marmore, incidente sulla Valnerina: ferito un ragazzo

Un giovane a bordo di una Punto è sbandato lungo la Strada Valnerina all'altezza di Marmore, poco distante da dove è stata collocata la passerella Telfer.

Il giovane, per motivi ancora accertare, è uscito di strada, in direzione Nord, ha sbandato ed è andato a ridosso della carreggiata, distruggendo l'auto. In un primo momento le sue condizioni sono sembrate gravi ai vigili del fuoco che sono arrivati per primi sul luogo dell'incidente ma, successivamente,il ragazzo ha reagito bene ai soccorsi e non ha perso conoscenza.

Sul posto anche i carabinieri di Terni per accertare la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: 22:36

