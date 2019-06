L’Aquila, danneggiata una casetta in Piazza Duomo: divelta la porta per entrare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Ancora una notte di atti vandalici in centro. Questa volta ad essere colpita una delle casette di legno in Piazza Duomo che a breve verranno spostate, così come è nelle intenzioni dell’amministrazione comunale che ha già deciso che per la Piazza ci sarà una grande operazione di restyling che non prevede queste casette, con il grande disappunto di molti che si erano abituati alla presenza degli artigiani. Nella notte la casetta di Marzia Pitolli e dei suoi bijoux è stata danneggiata e l’amara scoperta è avvenuta la mattina all’apertura quando la proprietaria ha trovato tutto per terra. Ignoti hanno smontato la parte centrale della porta dove si trova la maniglia e sono riusciti così ad entrare nella casetta, poi forse disturbati da qualcuno sono scappati via. La proprietaria sta controllando cosa manca all’appello. Non si sa, infatti, se sia stata una semplice bravata o un tentativo di rubare gli oggetti all’interno. È la prima volta che accade una cosa del genere alle casette con grande dispiacere della proprietaria che si è immediatamente rimboccata le maniche e ha ricomprato il materiale per mettere a posto la porta, aiutata dalle persone presenti in piazza per l’evento #Futura L’Aquila che si sono messe a disposizione immediatamente per darle una mano. Episodi del genere lasciano l’amaro in bocca soprattutto perché colpiscono chi lavora con sacrificio. Questo non è il primo episodio che accade nel centro storico nella notte. È di poco tempo fa il video postato da una commerciante aquilana che immortalava giovani in centro impegnati nel danneggiamento di tutte le fioriere di Via Castello. Episodi del genere fanno riflettere sempre più e ancora una volta sulla necessità della videosorveglianza e di maggiori controlli nella notte in centro.