Compie 103 anni Pierino Scataglini, titolare dello storico bar dei rugbisti

Pietro, per tutti Pierino, Scataglini compie 103 anni. Pierino è notissimo per il suo bar sotto i Portici, il “Bar Scataglini” appunto, aperto per decenni fino al 1985, e ritrovo in particolare di giocatori e tifosi dell’Aquila Rugby. Una sorta di sede sociale aggiunta, tanto che alla bacheca del bar aquilano venivano appesi i fogli delle convocazioni