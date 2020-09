Falciato da un furgoncino mentre attraversa: morto Adolfo Mazzoni

È morto questa mattina in ospedale a Chieti Adolfo Mazzoni, l'uomo di 84 anni che ieri pomeriggio è stato investito da un furgoncino mentre attraversava la strada nel pressi della sua abitazione in zona Sacro Cuore. Le condoni dell'uomo era apparse subito gravi ai soccorritori del 118. La Polizia Municipale giunta sul post per

i rilievi, ha sequestrato il furgoncino alla cui guida c'era un 41enne di Chieti. © RIPRODUZIONE RISERVATA