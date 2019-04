Insegnante di 42 anni scomparso la notte di Pasqua, scattate le ricerche

Un insegnante pescarese di 42 anni, Roberto Sciarra, ha fatto perdere le sue tracce da sabato 20 aprile verso le 2 del mattino. È uscito dalla sua abitazione estiva di Pineto, senza cellulare e indossava una tuta ginnica di colore grigio. A denunciarne la scomparsa alla caserma dei carabinieri di Pineto, è stata la madre, preoccupata del mancato rientro in serata dell’uomo. Dopo un breve stop nella notte, le ricerche sono riprese ieri mattina. Dell'uomo sono state rese le generalità per intere dopo che ieri, domenica 21 aprile (il giorno di Pasqua), era stato dato per disperso a seguito dell'allontanamento volontario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA