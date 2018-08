Pescara, schianto in motorino: grave ragazza di Pescara

Una ragazza di 17 anni B. F. di Pescara è ricoverata in gravi condizioni, in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale «Santo Spirito» in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale accaduto la scorsa notte in viale Muzii, in pieno centro a Pescara. La giovane che era su un motorino si è scontrata front-lateralmente con una vettura condotta da un ragazzo di 23 anni. La 17enne ha riportato un politrauma della strada con un trauma cranico. Dell'accaduto si occupano gli agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Piano d'Orta.

