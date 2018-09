Schianto in moto nella notte: muore giovane di 32 anni

Un ragazzo di 32 anni, Marco De Luca, residente a Città Sant'Angelo (Pescara) è deceduto la notte scorsa in un incidente stradale accaduto in via Aldo Moro a Montesilvano (Pescara), nella zona dei grandi alberghi. Il ragazzo, che era a bordo di una moto, per cause in corso di accertamento ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Immediati i soccorsi, con i sanitari del 118, che giunti sul posto con una ambulanza medicalizzata, hanno potuto però solo constatare il decesso del ragazzo a causa delle gravi lesioni subite. Sull'accaduto indagano i

carabinieri.

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:02



