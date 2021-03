21 Marzo 2021

Un lutto eccellente a Città Sant'Angelo (Pescara). Nella serata dell'altro ieri è venuto a mancare Giancarlo Di Camillo, 86 anni, già sindaco di Città Sant'Angelo tra la seconda metà degli anni 60 e la prima metà degli anni 70 e la fine degli anni 80. Oltre ad essere stato primo cittadino, ha portato in alto il nome di Città Sant'Angelo ricoprendo la carica di assessore regionale.

Matteo Perazzetti, l'attuale sindaco, e la sua amministrazione lo ricordano come una figura che ha contribuito a far crescere la cittadina angolana, ponendo le basi dello sviluppo attuale. Di Camillo lascia la moglie Anna e i figli Antonella, Francesca, Giampiero, Valentina, Giovanna, Marina. Il funerale è in programma oggi alle 11 nella chiesa di San Michele Arcangelo dopo che la camera ardente è stata allestita nella casa funeraria De Bonis.