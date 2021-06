Un 35enne di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara è ricoverato con un grave politrauma all'ospedale Santo Spirito di Pescara in seguito all'incidente di cui è rimasto vittima in sella al suo quad: l'uomo, Jonathan Di Matteo, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la Lungofino e si è schiantato contro un albero. E' successo questa sera alle 21, i soccorsi sono intervenuti con un'ambulanza medicalizzata del 118 e un mezzo della Misericordia. Non si esclude un malore come causa dell'incidente.

- Ultimo aggiornamento: 23:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA Giovedì 17 Giugno 2021, 23:24