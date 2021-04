18 Aprile 2021

di Walter Berghella

Secondo incidente sul lavoro in fabbrica in questo mese. Ieri un dipendente della Mavepa Itlya di Atessa, in provincia di Chieti, è rimasto seriamente ferito alla testa colpito dal braccio di un robot rotante. L’operaio D.B., 42 anni, di Torino di Sangro, è stato ricoverato in prognosi riservata al reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Pescara per un pesante trauma cranico. L’incidente sul lavoro è avvenuto attorno alle 7.30. Il dipendente della Mavepa, con stabilimento in contrada Saletti, è rimasto improvvisamente ferito dal macchinario che stava utilizzando e che ha un complesso sistema di rotazione a 360 gradi.

Con ogni probabilità potrebbe essersi trattato di una distrazione momentanea da parte del manovratore del sofisticato macchinario necessario nella lavorazione di stampaggi e lavorazioni lamiere di cui l’azienda è altamente specializzata, come nel caso dell’analoga produzione di stampaggi e dime di controllo. Secondo i primi rilievi l’operaio si sarebbe avvicinato troppo al macchinario che era in movimento e il bordo l’ha poi preso in pieno alla testa. Prontamente soccorso dopo l’incidente sul lavoro, l’operaio è stato elitrasportato dal 118 a Pescara. Il dipendente è apparso comunque cosciente e ha potuto parlare con i familiari, ma per il brutto colpo ricevuto alla testa era necessario tenerlo sotto stretta osservazione medica. Per le indagini sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Atessa, diretti dal capitano Alfonso Venturi, e l’ispettorato della sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl.

Alla luce delle modalità dell’incidente la procura di Lanciano non ha ritenuto di dover porre sotto sequestro il robot. La stessa azienda è da tempo impegnata al rispetto dell’ambiente e della sicurezza sul posto di lavoro. La Mevepa srl originariamente è nata nel 1997 a Tornareccio posizionandosi inizialmente nel settore dello stampaggio e della saldatura. Successivamente è divenuto un punto riferimento nel mercato di riferimento vincendo anche la nuova scommessa di investire nella ricerca e nello sviluppo. Si trasferisce così nell’area produttiva della Val di Sangro acquisendo 2 nuovi stabilimenti, totale 8 mila metri quadri, e incrementando la produzione nel settore dello stampaggio, punzonatura, taglio, piegatura e saldatura di diversi tipi di metallo, lavorazioni di curvatura tubi, quindi stampi per la tranciatura a freddo.