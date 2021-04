16 Aprile 2021

Infortunio sul lavoro, ieri a Cappelle sul Tavo, all'interno del municipio. Per cause in corso di accertamento, un operaio di 52 anni, M.G., residente in paese, mentre stava effettuando dei lavori per conto di una ditta è caduto da una piccola scala, battendo a terra la testa.

L'incidente si è verificato al secondo piano, dove sono in corso da giorni degli interventi. Subito soccorso da alcuni dipendenti comunali, è stato poi trasportato dal 118 in ospedale, dove gli è stato riscontrato un serio trauma cranico e ricoverato con 40 giorni di prognosi nel reparto di Neurochirurgia. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Pescara, coordinati dal tenente Giovanni Rolando.