Auto a fari spente, schianto nella notte: un morto e due donne gravissime

Tragico incidente sulla Panoramica ad Avezzano dove questa notte è morto, Antonello Ricci, 62 anni, avezzanese e sono rimaste gravemente ferite due donne che si trovano ricoverate all’ospedale del capoluogo marsicano. Violentissimo l’impatto tra le due auto: una Punto dove viaggiava la vittima con una sua amica, A.R., di 50 anni e una Smart condotta, da C.T., 43 anni, anche loro entrambe di Avezzano. Sul posto gli uomini del commissariato di Avezzano, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno lavorato per circa un’ora per estrarre i feriti e il morto dalle lamiere.

Da una prima ricostruzione sembra che la Smart viaggiasse verso Massa d’Albe a fari spenti e questo avrebbe provocato lo scontro frontale con la Punto che andava verso Avezzano. Un automobilista che è arrivato subito dopo l’impatto ha immediatamente chiamato il 118 che è intervenuto subito dopo in quanto l’incidente si è verificato non lontano dall’ospedale.

Ma i sanitari una volta giunti non hanno potuto fare nulla per l’uomo che si trovava schiacciato tra le lamiere e privo di vita, l’amica è stata trasferita al pronto soccorso dove è stata ricoverata in gravissime condizioni e in prognosi riservata. L’altra donna ferita si trova in rianimazione e anche le sue condizioni sono gravissime: i medici stanno cercando di salvarla.

La strada è stata bloccata fino a tarda ora per permettere di effettuare i rilievi di legge e per rimuovere i mezzi completamente distrutti. Sembra che la conducente della Smart viaggiasse a fari spenti. La notizia però non viene ancora confermata dalle forze dell’ordine che solo questa mattina rimetteranno un rapporto alla Procura di Avezzano.