L'Aquila, idraulico muore sul lavoro sotto gli occhi del fratello

Un infarto lo ha stroncato mentre con il fratello stava eseguendo dei lavori termo-idraulici in un condominio dell'Aquila. Dramma familiare intorno alle 13 circa in via Castiglione, una traversa di via XX Settembre a poca distanza dal Tribunale e dalla schiera di condomini di proprietà della Banca d’Italia. Ad essere stroncato da un infarto, Massimo d’Agostino di 59 anni dell’Aquila, idraulico. Secondo una prima ricostruzione della disgrazia, l’uomo insieme al fratello Umberto si trovavano all’interno di un appartamento all’interno di un grosso condominio in via di ultimazione. I lavori ruotano sugli impianti termo-idraulici. Tutto stava scorrendo in maniera tranquilla quando Massimo D’Agostino ha lamentato al fratello che gli si trovava vicino un malore, una sorta di giramento di testa. © RIPRODUZIONE RISERVATA