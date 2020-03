© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il valore dell’ emoglobina bassissimo registrato al laboratorio analisi dell’ospedale di Lanciano era in costante pericolo di vita e dopo l’allarme lanciato dai medici è stato rintracciato e salvato dai carabinieri della compagnia di Atessa, diretti dal capitano Alfonso Venturi. E’ successo a un pensionato di 86 anni, di Piazzano di Atessa: quando è stato trovato in casa era già bianco in viso e visibilmente debilitato. L’uomo aveva fatto le analisi e poi è andato via dal Renzetti ma un solerte medico ha visto il responso e ha diramato l’allarme ai militari dell’Arma.Rintracciato a casa, dove vive solo benché accudito dalla nuora, l’anziano non ne voleva sapere di tornare in ospedale ma alla fine i carabinieri sono riusciti a convincerlo. «E’ stata una corsa contro il tempo, decisiva per la vita dell’anziano - conferma il capitano Venturi -. Anche i nuovi accertamenti hanno confermato l’esito di quelli già effettuati, per cui è stato subito sottoposto a cure. Il laboratorio analisi ci ha ringraziati, ma il merito è certamente da condividere con la scrupolosità e la professionalità dimostrata dal personale medico dell’ospedale di Lanciano che subito si è attivato per far rintracciare l’uomo».