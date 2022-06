È stato recuperato il gruppo di persone che si era smarrito sul Voltigno, sul versante pescarese del Gran Sasso. Le otto persone - quattro adulti e quattro bambini - sono state individuate e tratte in salvo dai Carabinieri della Compagnia di Penne e dal personale del soccorso alpino. Sono tutti in buone condizioni di salute, ma sul posto, in via precauzionale, è intervenuta anche un'ambulanza.