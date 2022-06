Montesilvano, podista stroncato da infarto nella zona dei grandi alberghi

Un podista è stato stroncato da un infarto nelle prime ore di questa mattina mentre correva nella zona di grandi alberghi di Montesilvano, in via Aldo Moro, di fronte al centro di intrattenimento Porto Allegro. Improvvisamente l'uomo, di mezza età, la cui identità è ancora in corso di identificazione, si è accasciato al suolo.

La richiesta di soccorso da parte di alcuni passanti, fra i quali diversi sportivi impegnati nel ciclismo e nel running, è stata immediata, ma purtroppo all'arrivo dei soccorsi del 118 per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Montesilvano, che hanno constatato la natura accidentale dell'evento. La salma è stata poi trasportata nell'obitorio dell'ospedale a disposizione della magistratura, che deciderà se disporre un'autopsia per stabilire le cause esatte del decesso.