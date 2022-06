Nega l'ingresso nel locale a un cliente, buttafuori colpito al collo con un cacciavite

Aggressione con ferimento, la scorsa notte, in uno stabilimento balneare di Pescara. Il fatto, stando alle

indagini della Squadra Mobile, sarebbe avvenuto intorno alle 3, lungo la riviera nord. Un 51enne originario del Senegal e residente a Silvi (Te), che lavora come buttafuori in un lido, sarebbe stato colpito, alla gola, con un cacciavite, probabilmente da un cliente che ha insistito per entrare nel locale: ma l'ingresso gli è stato negato e

lui ha dato in escandescenze.