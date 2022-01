Ritrovato nel fiume Salinello l'anziano scomparso: salvato in extremis

Ha rischiato di morire assiderato l'anziano di 83 anni scomparso ieri da casa, dopo essere uscito per la consueta passeggiata pomeridiana a Giulianova. L'uomo la sera non ha fatto rientro a casa e la famiglia ha dato subito l'allarme, utilizzando anche i canali social con tanto di appello e foto: sono scattate subito le ricerche delle forze dell'ordine e l'anziano è stato trovato la sera verso le 20 nel fiume Salinello dove era caduta scivolando dal greto ed era immerso nell'acqua in pericolo di vita. L'anziano è stato soccorso e portato a e riva: il medico ha riscontrato un principio di ipotermia ed è stato ricoverato in ospedale.