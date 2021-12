Un ottantenne originario, G.C. orginario di Teramo, è morto ieri in via Muzii, all'incrocio con via Silvio Pellico stroncato da un malore mentre camminava per strada, a Pescara. Immediato l'intervento del 118 ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il corpo è stato coperto con un lenzuolo bianco e poi trasportato all'obitorio.