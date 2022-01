Il padre muore per il Covid, striscione allo stadio: «Vicino al dolore del nostro fratello Flaviano»

Si svolgeranno domani mattina alle 10 nella chiesa di San Gabriele dell’Annunziata i funerali di Francesco Dolente, 73 anni, di Giulianova, deceduto per le conseguenze del coronavirus. Era stato colpito dal Covid-19, ma lo aveva superato, almeno questo era sembrato visto che si era ripreso e aveva provato a tornare alla sua vita. Poi, nel tempo, le sue condizioni si sono aggravate ed è deceduto venerdì. Lascia la moglie Adriana Ruggieri e i figli Tania, Matteo e Flaviano, quest’ultimo grande tifoso del Giulianova calcio al quale ieri gli ultras hanno dedicato uno striscione allo stadio in memoria del padre scomparso improvvisamente per un virus che non dà ancora tregua.

