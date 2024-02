Giulianova, le mamme scelgono le maschere di Carnevale: le ladre derubano la titolare del negozio

Hanno approfittato dalla presenza di tanti clienti per arrivare alla borsa della titolare e rubare il portafogli. Ma la telecamera di servizio ha ripreso tutta la scena. Ed ora il video è all’esame dei carabinieri ai quali si è rivolta la titolare del negozio di Giulianova, Maria Giorgini, sporgendo denuncia contro ignoti.

Il furto si è verificato sabato pomeriggio quando nel negozio c’erano tante mamme con bambini per scegliere le maschere di carnevale per i loro figli ed anche tanti tifosi giallorossi che, in vista del derby ,erano lì per acquistare bandiere e sciarpe giallorosse.

Le due donne, approfittando della confusione, hanno fatto finta di girare per il negozio cercando qualcosa da acquistare ma in realtà puntavano alla borsa di Giorgini dalla quale hanno preso il portafogli con soldi e carte di credito, allontanandosi credendo di averla fatta franca. «Purtroppo mi sono accorta di quanto accaduto solo dopo che le donne erano andate via- racconta Maria Giorgini- e l’ho capito quando ho visto la mia borsa a terra. Le due donne le avevo già notate: erano ben vestite e non sembravano delle ladre, mai fidarsi delle apparenze».