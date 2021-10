Stufa a gas in fiamme: paura in casa, distrutto l'armadio

Giovedì 14 Ottobre 2021, 10:16

A fuoco una stufetta alimentata a gas propano nell’abitazione a due pianti di A.L. ubicata in via Filippo Turati a Giulianova, la parte sud della Statale Adriatica. Le fiamme hanno divorato un armadio, andato in parte distrutto ma intanto l’incendio rischiava di fare seri danni. A questo punto, grazie all’aiuto di un vicino, A.L ha potuto avvertire i vigili del fuoco che sono giunti sul posto e poco dopo sono arrivati anche i carabinieri. Determinante l’azione dei vigili per spegnere l’incendio che ha provocato solo danni a cose. Illeso l’uomo che vive in casa con la sua compagna. L’odore pungente del gas si è propagato in tutta la zona creando parecchi disagi. Sul posto è stata inviata anche un’ambulanza del 118 che, per fortuna, non è servita. I carabinieri hanno dovuto disciplinare il traffico che ha subito dapprima un vero blocco, poi con l’ausilio dei militari, un rallentamento in quanto si è proceduto a senso unico alternato. La casa si affaccia sulla Nazionale e, nel lato opposto, sulla ferrovia ma in questo caso non c’è stato alcun coinvolgimento sul binario più vicino, quello riservato alla linea Teramo-Pescara.

