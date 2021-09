Abruzzo, vasto incendio nella notte a Castellalto: fuoco vicino alle abitazioni

Lunedì 20 Settembre 2021, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 08:49

Un altro incendio nel teramano e guarda caso sempre di domenica. La strana coincidenza si ripete dal 15 agosto scorso. Il rogo questa volta ha interessato una vasta area nel comune di Castellalto. Durante la notte il fronte di fuoco si è pericolosamente avvicinato alle abitazioni, ma il massiccio schieramento degli uomini dei vigili del fuoco è riuscito a contenerlo. Nell'intervento sono stati impegnate tre squadre dei vigili del fuoco di Teramo, Nereto e L'Aquila, con tre autopompe e tre fuoristrada con moduli antincendio e con l'ausilio di tre autobotti inviate sul posto dalla sede centrale di Teramo.

Alle operazioni di intervento sta collaborando anche una squadra di volontari Aib dell'Associazione Gran Sasso di Mosciano Sant'Angelo. Sul posto è impegnato anche un Dod (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) del Comando di Teramo, a cui è affidato il coordinamento di un Canadair dei vigili del fuoco che è giunto alle prime luci del giorno nello scenario operativo e sta effettuando i primi lanci nelle aree incendiate meno accessibili per le squadre a terra. Le operazioni di intervento sono tutt'ora in corso e saranno supportate anche dall'elicottero "Orso Bruno" messo a disposizione dalla Regione Abruzzo che sta per giungere sul posto. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali di Castellalto per lo svolgimento delle attività finalizzate all'accertamento di eventuali responsabilità.