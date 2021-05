3 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







Il Covid ha fatto un’altra vittima illustre a Giulianova. Si tratta del dottor Adolfo De Cesaris, attualmente in pensione, ma da sempre una colonna portante del reparto di Otorino dell’ospedale di Giulianova, nel quale, per un periodo, è stato anche primario facente funzioni. Originario di Notaresco, aveva 82 anni e si era creato una famiglia a Giulianova con tre figli, Ivan, ingegnere attualmente in Germania, Igor e Noemi. Il virus ha contagiato anche lui e, per questo, era stato ricoverato all’ospedale di Giulianova, dove, nonostante le cure, non ce l’ha fatta a sopravvivere ed è deceduto nella giornata di sabato. La salma si trova attualmente nell’obitorio dell’ospedale giuliese in attesa di esser trasferita nella Casa funeraria Gerardini in via Prato. Per quanto riguarda i funerali, con tutti i protocolli di legge da rispettare in questi casi, non c’è ancora una data certa in quanto bisognerà attendere il ritorno del figlio Ivan dalla Germania.