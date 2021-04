30 Aprile 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 1 minuto)







Un'altra vittima del Covid a Teramo. A perdere la vita ieri mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mazzini Santina Cartone, 66 anni, di Mosciano Sant’Angelo. La donna aveva scoperto di essere stata contagiata, come tutti i suoi familiari, pochi giorni prima delle vacanze di Pasqua. Venerdì Santo, ha accusato un malessere. I famigliari, consigliati dal medico curante, hanno chiamato l’ambulanza e l’hanno trasportata nel reparto Covid dell’ospedale di Giulianova. Ma, per via di alcuni problemi di salute pregressi i medici dopo qualche giorno l’avevano trasferita al Mazzini.

La scorsa settimana sembrava che le cose andassero meglio. Purtroppo, come spesso accade con questo virus infimo, ieri notte la 66enne ha avuto una forte crisi ed è deceduta. Santina a Mosciano la conoscevano tutti. «Ci dispiace veramente tanto, era una bravissima signora», raccontano i moscianesi. Faceva la donna delle pulizie ed era anche molto apprezzata. Lascia il marito Marcello e le figlie Elvira e Lorena. I funerali si terranno domani nella chiesa Madre di Mosciano S.A. alle 11.