Positiva un’educatrice del nido comunale, allarme tra i genitori. Il sindaco Jwan Costantini ha firmato ieri pomeriggio un’ordinanza urgente con la quale ha disposto la chiusura dell’asilo nido “Arcobaleno” e che sorge nel quartiere Annunziata di Giulianova. La chiusura è stata immediata, in via precauzionale, del nido fino a lunedì prossimo compreso. Un provvedimento necessario dopo che nell’organico del nido, un’educatrice, dopo un tampone rapido, è risultata positiva al Covid-19. Il sindaco si è riservato di prendere ulteriori provvedimenti dopo che l’Asl di Teramo avrà comunicato gli esiti del tracciamento dell’educatrice contagiata dal virus, attraverso un nuovo esame, un tampone molecolare, alla quale la maestra si sottoporrà nella giornata di oggi e il cui esito dovrebbe essere noto domani.

Il sindaco ha ordinato al dirigente della terza area – Servizi di comunità - di raccordarsi tempestivamente con la Asl per l’adozione delle «necessarie misure atte a tracciare il possibile contagio e prevenire contagi futuri» e all’economo comunale di provvedere con urgenza «alla sanificazione dei locali adibiti a sede dell’asilo».

L’Arcobaleno è frequentato da ventidue bambini e la notizia ha comprensibilmente creato preoccupazione da parte dei genitori i quali non sanno quale sarà lo stato di salute dei piccoli venuti - anche se fortunatamente non tutti - a contatto con la maestra e solo nel caso di conferma della positività dell’esame molecolare, i piccoli dovrebbero essere posti in quarantena. Il sindaco ha anche disposto che l’ufficio di Segreteria provveda a notificare il presente atto anche al presidente della Regione, al comandante della Polizia Municipale e al comandante della locale stazione dei carabinieri, per gli adempimenti di competenza.

