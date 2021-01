Altri due morti nel Teramano ieri. Si è spento nel reparto Covid Hospital dell’ospedale di Giulianova, dopo più di un mese di ricovero, Nyiade Mamadou, 70 anni, originario del Senegal, ma da anni domiciliato a Bellante, in provincia di Teramo. «Ancora non è chiaro come il mio connazionale abbia contratto il Covid-19», dice Baye Mbissane Cisse, presidente di Aisam, associazione degli immigrati senegalesi di Abruzzo e Marche. «Appena ho appreso la triste notizia - continua Cisse – abbiamo subito informato il fratello che vive a Parma. E lui, insieme alla famiglia, sono subito partiti per venire in Abruzzo». Da quanto ho appreso dai suoi familiari, spiega il presidente, Mamadou era tornato in Italia dopo una lungo periodo in Senegal un paio di giorni prima del lockdown di marzo, per completare gli ultimi mesi di lavoro come muratore e prendere la pensione dopo una vita di sacrifici. «Che purtroppo non avrà mai – termina Cisse – Tutta la comunità senegalese si stringhe al dolore per la grave perdita».

A perdere la vita la scorsa notte nel reparto di rianimazione del Mazzini di Teramo, dopo un ricovero di 20 giorni, anche Rita Michelina Ciavardelli, 79 anni, originaria e residente nel capoluogo.



