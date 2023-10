Giulianova, ciclista passa con il rosso: motociclista lo picchia

Un brutto episodio si è verificato ieri mattina a Giulianova, al bivio Bellocchio, in corrispondenza dell’incrocio tra la Teramo-Giulianova e la Statale Adriatica e dove è sistemato uno dei “semafori inteligenti” della citta. Un grupppo di ciclisti della domenica che spesso attraversano la Teramo-Giulianova, avrebbe attraversato l’incrocio con il rosso mentre dalla parte opposta provenivano due mortociclisti che hanno rischiato di scontrarsi con loro.

I motociclisti hanno redarguiti il gruppo e uno dei ciclisti avrebbe risposto in malo modo ed è stato a quel punto che i motociclisti, che si sarebbero sentiti offesi pesantemente, hanno raggiunto il ciclista e lo hanno picchiato alla presenza di numerosi testimoni. Il ciclista, che ha riportato ferite ed escoriazioni è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale dove è stato sottoposto alle cure del caso. Qualcuno ha chiamato la Polizia stradale e una pattuglia si è portata sul posto avviando le indagini e sentendo subito alcuni testimoni per poi recarsi in ospedale e ritirare il referto sulle condizioni del ferito che è apparso in buone condizioni.