Giulianova-Torrese, giocatore sviene dopo uno scontro: difficoltà a respirare. In campo l'ambulanza

Momenti di grande paura oggi durante la partita Giulianova -Torrese, nel campiona di Eccellenza. Dieci minuti drammatici quando Morgan Besana, il terzino destro della Torrese, in uno scontro, è rimasto a terra quasi esanime, sono entrati medico e massaggiatore, ma il calciatore non riusciva riprendersi, in campo è entrata l’ambulanza che ha portato il giocatore in ospedale. Lo scontro ha provocato un trauma cranico: il calciatore non riusciva a respirare e lo hanno in parte intubato, ma poi dal pronto soccorso sono arrivate buone notizie, un leggero miglioramento anche se resta ricoverato in osservazione. Domani mattina si conosceranno meglio le sue condizioni.

La gara è poi riprese ed è stata vinta per 4-0 dal Giulianova che giocava in casa.