Carnevale, carri e maschere a Giulianova: un successo

Una festa di colori e fantasia il carnevale di Giulianova, che si è ufficialmente aperto, ieri pomeriggio al Lido, con la parata di carri allegorici e con le coreografie dei g ruppi mascherati. A sfilare per le vie del centro "Il Re Leone" del Quartiere Lido, "Legio Far West" dell'Annunziata, "Il pifferaio magico" del Centro Storico, "Zio Paperone e la Banda Bassotti" di Colleranesco, "I pirati di Pozzon Village" di Villa Pozzoni, "Il risveglio del Faraone" di Case di Trento. Certosino ed originale, in questi mesi, il lavoro dei vari quartieri, che, oltre alla realizzazione dei nuovi carri, si sono ingegnati nella creazione dei costumi e dei balli.

Una festa della città e di tutti i suoi cittadini, animata dalla presenza di migliaia di curiosi e visitatori, giunti da tutta la provincia e anche da fuori regione. Molto soddisfatti per la riuscita della prima giornata carnevalesca il sindaco Jwan Costantini e gli assessori Paolo Giorgini e Marco Di Carlo, ma anche il direttore artistico della manifestazione, Daniele Panichi che, in una nota, ha ringraziato tutti i giuliesi, tra figuranti, ballerini e realizzatori dei carri, per l'entusiasmo dimostrato e l'impegno collettivo.

Martedì 13 febbraio, dalle ore 15, si replica a Giulianova Paese. Carri e figuranti arriveranno in piazza della Libertà provenendo dalla direttrice viale dello Splendore e corso Garibaldi.