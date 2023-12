Anziana trovata morta a Gissi, un passante vede il corpo sul pavimento e dà l'allarme

Una donna di 84 anni, Carolina D’Addario, è stata ritrovata senza vita all’interno della sua abitazione di Gissi, in provincia di Chieti, nel pomeriggio del 23 dicembre. A vedere il suo corpo disteso sul pavimento è stato un passante. Quest’ultimo ha allertato i familiari, in particolare il figlio che abita a poche centinaia di metri dalla casa della mamma, e i sanitari del 118 che sopraggiunti subito dopo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo si è subito allarmato dopo aver visto dalla finestra l’anziana immobile a terra e in posizione prona. La scena gli si è presentata davanti mentre passava nel vicolo laterale dell’abitazione dove la donna viveva da sola, al primo piano di una palazzina in pieno centro storico. Il residente, che la conosceva bene, non ha esitato a chiedere aiuto. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la donna sia morta a causa di un malore, ma i militari sono intenzionati ad approfondire la dinamica. Risulterebbero scomparsi, infatti, alcuni effetti personali. Si tratterebbe di monili in oro come la fede, gli orecchini e una collana, ma non è ancora chiaro se la donna li abbia consegnati in regalo a qualcuno o messi da parte. Attualmente la salma è stata trasferita a Chieti nell’obitorio dell’ospedale in attesa dell’esame autoptico o di una ispezione cadaverica esterna. La Procura di Vasto ha sottoposto a sequestro l’abitazione e sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Gissi e Vasto.

