A 16 anni ruba l'auto alla mamma, si filma con gli amici e pubblica «la bravata» su Instagram: multa da 16mila euro

Una bravata che poteva costare cara la vita. Un «furto» avvenuto solo per ottnere like sui social.

«Tu schiaccia la frizione, che te le metto io le marce. Vai tranqui...», «Dopo mi fai un video e vieni davanti tu», «Corri, corri», «Occhio, oddio ma che stiamo facendo?»: nei video che hanno girato quattro sedicenni ci sono le bravate di due giorni in auto a correre in Brianza. Video fatti per postarli come stories sul profilo Instagram maresciallo_ciprendi e acchiappare like.

Questa volta a terminare l'avventura sono stati da un lato i danni fatti alla macchina e dall'altro i carabinieri. Approfittando dell'assenza per qualche giorno della mamma, un sedicenne che era a cena con tre amici in casa a Giussano, in provincia di Monza, ha deciso di prendere le chiavi dell'auto, una 500 nera. I quattro ragazzi hanno fatto prima delle manovre a turno nel cortile di casa. Poi hanno deciso di continuare fuori e per due giorni hanno girato video da postare sui social fra Giussano e i comuni vicini di Mariano Comense, Briosco e Verano Brianza.

Nelle scorribande i ragazzi hanno danneggiato almeno due auto parcheggiate e un cancello. Ma soprattutto hanno rovinato la 500 di mamma con le fiancate completamente rigate e danni ai paraurti e ai fanali.

Così il ragazzino ha avuto l'idea di chiamare la madre dicendole che un amico aveva preso la sua auto e non sapeva dove l'avesse messa. La donna ha allertato i propri genitori che di notte hanno avvisato i carabinieri. Poi nonno e nipote, a piedi, sono andati a cercare la macchina che hanno trovato davanti al cimitero. Quando sono arrivati, i militari hanno subito capito che la storia dell'amico ladro d'auto non era vera e insistendo hanno fatto parlare il ragazzo.

E hanno recuperato i video. Il risultato sono state multe per 16 mila euro: ai quattro sedicenni per guida senza patente e a lui e alla madre anche per incauto affidamento della vettura alla quale è stato applicato il fermo amministrativo.