Coronavirus, farmacia produce e regala gel disinfettante

«Per noi l’emergenza non è e non sarà mai un business». Parola dii, uno dei titolari della nota Farmacia del Corso, che in questi giorni all’interno del proprio laboratorio galenico sta producendo idisinfettanti per le mani per poi distribuirli, gratuitamente, ai propri clienti. Una storia decisamente in controtendenza rispetto a quelle che normalmente si sentono da quando l’emergenzaè scoppiata.In tutte le farmacie della città, infatti, la famosaè ormai introvabile e, sul web, c’è chi ci specula sopra, tanto che il prodotto, normalmente venduto a pochi euro, adesso è arrivato a costare cifre astronomiche. Una vergogna che cavalca l’onda della psicosi nata in seguito alla paura che si è diffusa tra la popolazione per il nuovo virus e che ha portato molte persone anche a svuotare gli scaffali dei supermercati, senza alcun motivo reale.Ma c’è chi invece di speculare, pensa a rassicurare, con un gesto simbolico ma anche molto significativo: regalare le bottigliette con il gel.I farmacisti specificano che non si tratta di un modo di farsi pubblicità anche perché le scorte sono limitate, ma piuttosto un modo concreto per mandare un messaggio rassicurante verso i cittadini e in controtendenza rispetto a chi, approfittandosi della psicosi creata dall’emergenza, ha pensato di alzare i prezzi alle stelle per i prodotti più richiesti, come igienizzanti ma anche mascherine, che risultano introvabili. Un bel gesto che è stato apprezzato dai teramani: in molti hanno anche condiviso l'iniziativa della farmacia sui social, facendola divemtare virale.