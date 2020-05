Roma, la storica cartomante di piazza Vittorio e i protocolli anti Covid: luna nera e amuchina

Luna nera e amuchina. Ai tempi del coronavirus, anche le cartomanti devono rispettare i protocolli. E anche se il governo non ha pensato a linee guida ad hoc per la sicurezza di questi lavoratori e dei loro clienti, c'è chi si è mosso in autonomia. Come la storica cartomante di piazza Vittorio, a Roma. La lettura dei tarocchi infatti va avanti ma con le dovute arcotezze: mascherina, guanti e un separé di plexiglass. Il futuro? Luna nera e amuchina.

Ultimo aggiornamento: 15:21

