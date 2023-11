Palloncini bianchi e striscioni per l'addio a Gaia, studentessa morta dopo tre trapianti al fegato

Commosso addio a Gaia Di Vicenzo, la giovane del Teramano morta a 24 anni a causa di una grave malattia che ha combattuto con forza per anni, senza mai perdersi d’animo.

Ieri nella chiesa del Sacro Cuore di via Pannella c’erano tutti i suoi amici, i compagni di scuola, tanti giovani, vicini, conoscenti che si sono stretti al dolore immenso dei genitori di Gaia, papà Gianni e mamma Daniela e al fratello Manuel. Palloncini bianchi, corone di fiori bianchi e rosa, un ritratto stilizzato di questa bellissima e dolce studentessa e uno striscione con la scritta: «Sempre e per sempre dalla stessa parte ci troverai, ciao Gai ti vogliamo bene. Le tue amiche».

La vita di Gaia si è fermata quando era piena di sogni e aspettative, dopo che aveva affrontato una malattia neuro degenerativa e tre trapianti di fegato, ci ha messo tutta la sua forza per sconfiggere questo male atroce che non le ha dato scampo. Ha lasciato un grande vuoto perché Gaia è stata un grande esempio per tutti.