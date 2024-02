Dieta mima-digiuno, l'approccio che allunga la vita e riduce l'età biologica di almeno 2 anni e mezzo. Ecco come funziona

Sensazionali risultati quelli emersi da uno studio dell'University of Southern California sulla dieta mima-digiuno, il regime alimentare inventato dal ricercatore italiano Valter Longo. Da quello che sembra, con 3-4 cicli di dieta al mese, della durata di 5 giorni, si assisterebbe a una riduzione dell'età biologica di circa 2 anni e mezzo, unita a un taglio netto dei fattori di rischio per le malattie. In particolare, questo regime alimentare diminuisce la resistenza all'insulina, il grasso del fegato e i segni d'invecchiamento nel sistema immunitario.