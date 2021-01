Rubano un camion a Montesilvano, la polizia stradale denuncia per ricettazione il conducente. Ieri gli agenti della polstrada di Vasto hanno recuperato in A14, del comune di Chieuti (Foggia), nei pressi dell’area di Servizio Torre Fantine, un autocarro “Iveco Daily” rubato in nottata a Montesilvano. I poliziotti hanno notato l’autocarro che procedeva a velocità sostenuta verso Foggia. Insospettiti, hanno intimato l’alt al conducente e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a fermare il mezzo nei pressi dell’area di servizio di Torre Fantine.

Da accertamenti tramite la banca dati della polizia, è risultato che il veicolo era stato rubato nella notte scorsa. Il conducente, un uomo di 45 anni residente a Foggia, è stato denunciato per ricettazione. Il veicolo rubato è stato restituito al proprietario che ha ringraziato gli agenti: «Nob credebo davvero di poterlo ritrovare», ha detto sbalordito.

